В Женеве подписано соглашение о прекращении огня в Ливии

Стороны ливийского конфликта подписали в Женеве соглашение о прекращении огня, сообщает Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ).

Прямую трансляцию церемонии подписания вело телевидение ООН, передает ТАСС.

В Женеве было подписано соглашение о «постоянном прекращении огня в Ливии». Подписи под документом поставили представители сторон, проводившие переговоры в формате «5+5» с 19 октября, и Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава МООНПЛ.

Выступая на церемонии, Уильямс отметила, что подписанное соглашение представляет собой «первый исключительно важный шаг к урегулированию ливийского конфликта».

В среду Уильямс сообщила, что стороны «согласились открыть все наземные дороги, которые соединяют все регионы и города в Ливии». Кроме того, достигнута договоренность «об открытии воздушных путей в Ливии» и, в частности, о «полетах в административную столицу южного региона – Сабху».

Отметим, что ранее Госдеп назвал войну в Ливии проблемой Европы.