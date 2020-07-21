Госдеп счел ливийский конфликт проблемой Европы

США занимают «активный нейтралитет» в отношении ливийского конфликта, заявил источник в Госдепе.

По словам источника Washington Post, «прежде всего, это европейская проблема». США при этом предпринимают закулисные усилия, чтобы добиться политического урегулирования, передает ТАСС.

Источник признал, что ситуация в Ливии остается «чрезвычайно сложной», но «США по сути вне игры».

Как заявили в Госдепе, «ливийцы не в состоянии принимать собственные решения, они полностью зависят от иностранных субъектов».

Издание считает, что Белый дом не станет активизировать деятельность в Ливии, так как администрация Дональда Трампа хочет сократить участие в иностранных конфликтах. Washington Post пишет, что это даст России «платформу для расширения влияния в Средиземноморье».

Напомним, Трамп заявлял, что ситуация на Ближнем Востоке могла бы быть гораздо лучше, если бы в Ираке и Ливии не случились госперевороты. Он причислил вторжение в Ливию к «катастрофическим ошибкам» США.

Экс-президент США Барак Обама заявил, что за время его пребывания на посту главы государства самой большой ошибкой стал провал вторжения в Ливию.

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