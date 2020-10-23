Минздрав предупредил об опасности приема антибиотиков при коронавирусе

Антибиотики не помогают от коронавируса, их нельзя использовать для профилактики, так как микроорганизмы могут стать устойчивыми к ним и лечить различные инфекции будет сложно, сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава профессор Роман Козлов.

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», – передает РИА «Новости» слова Козлова.

Во многих аптеках страны наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты, зачастую их закупают впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики «для профилактики», уточнил Козлов.

Он отметил, что использование антибиотиков не по назначению может привести к тому, что другие микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут к ним устойчивыми, и врачам будет чрезвычайно сложно заниматься лечением возможных бактериальных осложнений.

«Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты! Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам», – подчеркнул Козлов.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 463 306 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 107 988 человек, из них 11 428 человек вылечились за последние сутки.

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