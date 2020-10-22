Эксперт: Для приговора Ефремову не имело значения, был пристегнут Захаров или нет

Даже если бы до вынесения приговора актеру Михаилу Ефремову, виновного в смертельном ДТП, было доказано, что водитель встречного автомобиля не был пристегнут во время аварии, это не смягчило бы артисту наказание, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.

Защитники актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП в центре Москвы, просили смягчить артисту наказание. Они заявили, что погибший Сергей Захаров в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, а пристегнутый ремень мог спасти ему жизнь. Мосгорсуд в ходатайстве провести соответствующую экспертизу отказал.

«Думаю, что даже если бы до вынесения приговора Ефремову было доказано, что Захаров не был пристегнут во время инцидента, это не смягчило бы актеру наказание. Здесь факт нарушения – налицо. Если погибший не был пристегнут – это его правонарушение, а вот доказать, что если бы он был пристегнут, то не погиб бы или ущерб был бы меньше – все это из области предположений», – говорит Радько.

Юрист отмечает, что на сегодняшний день нет никакой научно обоснованной методики, которая могла бы ответить на вопрос, насколько были бы менее серьезными повреждения, если бы водитель в момент ДТП был бы пристегнут.

«Хотя, мы и без экспертизы понимаем, что здесь удар был такой сильный, что даже если бы Захаров и был бы пристегнут, то это его не спасло. Там вся кабина была всмятку, и не имеет никакого принципиального значения – был он пристегнут или нет. Может быть, при других обстоятельствах, при другом столкновении, скорости, это имело бы значение. Но в данной конкретной ситуации – нет», – рассуждает Радько.

Ранее Ефремов попросил суд назначить такое наказание, которое не будет лишать его свободы. Также артист сообщил, что хочет поставить погибшему памятник, если его семья не будет против. В ходе рассмотрения жалобы суд все-таки смягчил приговор до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.