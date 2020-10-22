Все эсминцы ВМС США обещали оснастить гиперзвуковыми ракетами

Все эсминцы американских ВМС получат на вооружение гиперзвуковые ракеты, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, посетивший военно-морскую судоверфь неподалеку от города Портсмут (штат Мэн).

«Программа нанесения удара неядерными средствами (Conventional Prompt Strike) ВМС предполагает использование гиперзвуковых ракет, которые будут наведены на цели с большего расстояния. Сначала эти возможности будут предоставлены нашим новым субмаринам класса «Вирджиния» и эсминцам класса «Зумуолт». А со временем этими средствами будут оснащены все эсминцы класса «Эрли Берк», – передает ТАСС слова О'Брайена.

Оснащение гиперзвуковыми ракетами потребует замены пусковых установок на кораблях, а на это уйдут годы и значительные средства. Альтернативой может быть создание меньших по размеру гиперзвуковых ракет. Эта задача, пишет издание, приобретает особую важность с учетом того, что США становится все труднее сдерживать быстро растущую морскую мощь Китая.

О'Брайен также высказался в поддержку озвученной ранее руководством Пентагона идеи увеличения численности кораблей ВМС до 500.

«Такие инвестиции в будущее являются жизненно необходимыми. Легкие и беспилотные корабли, управляемые искусственным интеллектом, вероятно, будут играть роль в наших будущих военно-морских силах», – сказал он.

Идею столь значительного увеличения количества кораблей разделяют далеко не все в американском военном ведомстве, указывает Defence News.

«Если вы собираетесь увеличить размер флота с 275 до 355 или 500 кораблей, но при этом не повышаете ВМС финансовый порог для их закупки, вы сами себе создаете математическую задачу, которая не может быть решена», – приводит издание слова бывшего и. о. министра ВМС США Томаса Модли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в его стране разрабатывают ракету, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие аналоги. Он также говорил, что новейшие американские гиперзвуковые ракеты смогут поразить цель диаметром 70 сантиметров с расстояния 1,6 тыс. километров. Трамп назвал ее «супер-пупер-ракетой». Предполагается, что речь шла о ракете AGM-183A.