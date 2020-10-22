Студентка в Москве упала в яму вниз головой и погибла

В Москве 19-летняя студентка упала в яму для столба освещения, не имеющую ограждения, и погибла, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«По данным видеозаписей, студентка МГМУ Сеченова сама ночью упала в полутораметровую яму, которая не имела ограждения и была выкопана для столба освещения», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Инцидент произошел недалеко от дома №33 по Нижней Первомайской улице, девушка упала в яму головой вниз.