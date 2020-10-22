Трамп задумался над увольнением главы ФБР и генпрокурора после выборов

Президент США Дональд Трамп рассматривает и обсуждает с помощниками возможность увольнения директора ФБР Кристофера Рэя и генпрокурора США Уильяма Барра после выборов, сообщают американские СМИ.

Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что подобные обсуждения связаны с разочарованием Трампа в Рэе и Барре, передает РИА «Новости».

Указывается, что президент, в числе прочего, считает, что федеральные правоохранители не обеспечили ему необходимой поддержки в ходе предвыборной кампании, как они делали это в 2016 году, а также не начали расследование в отношении кандидата в президенты от демократов Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Также будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

Досрочное голосование в ряде штатов уже началось.