Стала известна причина изъятия ноутбука Хантера Байдена ФБР

Изъятие Федеральным бюро расследований ноутбука сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег, сообщили американские СМИ.

Как сообщает телеканал Fox News, согласно номеру дела, изъятие устройства могло быть проведено в 2019 году в рамках расследования по отмыванию денег. Также приводятся данные о допросе владельца мастерской, который предоставил информацию властям, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пока неизвестно, ведется ли это расследование ведомством и сейчас, а также связано ли оно напрямую с Хантером Байденом.

Речь идет о материале New York Post об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Одно из писем было направлено сыну кандидата в президенты США Джо Байдена после включения Байдена-младшего в совет директоров Burisma: в нем Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа. Джулиани передал устройство газете.

Напомним, в среду стало известно о «многочисленных фотографиях несовершеннолетних девочек», которые были найдены в ноутбуке сына Джо Байдена Хантера. Об этом сообщил адвокат Трампа Руди Джулиани в эфире программы Newsmax.

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