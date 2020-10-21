В школах Петербурга продлили каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Школьные каникулы на неделю продлили в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

«Каникулы продлены до 8 ноября. Это решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета», – написала Потехина на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Главное, чтобы каникулы школьники провели в кругу семьи, а не отправились в места большого скопления народа. И тогда мы выиграем у вируса дополнительное время – прерывая цепочки заражений», – отметила Потехина.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 15,7 тыс. случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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