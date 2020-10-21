Эксперты объяснили снижение числа разводов в в России в период пандемии

Россияне стали меньше разводиться не из-за того, что им мешают противоэпидемические меры, а потому что боятся потерять чувство защищенности во время пандемии коронавируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Пока все страны мира наблюдают значительное увеличение числа разводов сидящих на самоизоляции людей, в России, если сравнивать с прошлым годом, количество расторгнутых браков сокращается. Об этом сообщают в ЗАГСах Чувашии, Башкирии, Южного Урала и других регионов России. Бытует мнение, что именно принятые противоэпидемические меры препятствуют разводам.

«Я не совсем понимаю, как карантинные меры, введенные, например, в Москве, влияют на сам процесс развода. Не думаю, что пенсионеры, у которых на период самоизоляции отсутствует бесплатный проезд, не могут доехать до ЗАГСа. Никакие меры не могут влиять на судебный процесс», – считает адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что в ЗАГСах действительно супругов отговаривают от развода, а также в судах дают им время на примирение, но такая практика была абсолютно всегда, существовала задолго до пандемии коронавируса. Адвокат также обратил внимание на то, что даже если какие-либо ограничения, например, в передвижении, ранее мешали или мешают сейчас расторгнуть брак, то это не значит, что такового не произойдет позже.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин предположил, что причиной того, что количество разводов снизилось, стало ощущение защищенности в сложные времена.

«Находясь в семье, человек понимает, что у него есть работа, деньги, он в любом случае выживет. Раньше стремились создавать большие семьи именно потому, что это залог выживания рода. Потому что есть старшее, среднее, младшее поколения. Каждый занимается своими делами, и все обеспечивают своим участием семью», – говорит Фомин.

Когда человек один, и сам может себя обеспечивать, ему не нужно пахать в поле или охотиться, продолжает психотерапевт. То есть мужчина или женщина могут просто ходить на работу и зарабатывать деньги, чувствуя себя комфортно в одиночестве. Но когда пришла пандемия коронавируса, у людей появилось чувство незащищенности. Поэтому свою безопасность они инстинктивно ищут в семье.

«Эволюционно мы заточены на клановые взаимоотношения, поэтому-то именно сейчас люди и пытаются сохранить семью на подсознательном уровне, понимая, что двое с большей вероятностью помогут друг другу и выживут, нежели один. Это можно увидеть на примере, когда один из супругов теряет работу (что не редкость, к сожалению, на сегодняшний день), но понимает, что может в какой-то степени рассчитывать на своего второго члена семьи», – рассказывает Фомин.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова связала большое количество разводов с началом половой жизни в раннем возрасте.