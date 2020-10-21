Власти Москвы назвали фейком принудительную изоляцию для гостей баров

Гостей московских развлекательных заведений, которые регистрируются по QR-кодам, не обяжут соблюдать карантин при подтверждении коронавируса у одного из посетителей, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сообщения в СМИ о формировании базы данных москвичей, которых обяжут изолироваться на две недели после посещения клубов или баров - фейк», – сказал ТАСС Немерюк.

По его словам, посетители развлекательных заведений, которые отсканировали при входе QR-код, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, «тем более их не обяжут соблюдать карантин».

«Данные посетителей обезличены, с помощью QR-кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет смс, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус», – сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести утра, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Он уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.