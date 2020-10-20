«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в групповом этапе Лиги чемпионов

Российский «Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» в матче первого тура группы Е футбольной Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Роазон Парк» завершилась со счетом 1:1. У «Краснодара» гол забил Кристиан Рамирес (59-я минута). У хозяев с пенальти отличился Сехру Гирасси (56). На 73-й минуте из-за травмы был заменен защитник «Краснодара» Сергей Петров, передает ТАСС.

«Краснодар» и «Ренн» дебютировали в групповом этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне российский клуб впервые получил право принять участие в главном европейском турнире, но не сумел преодолеть квалификацию. В этом сезоне команда Мурада Мусаева пробилась в финальную часть турнира, обыграв в раунде плей-офф квалификации греческий ПАОК (2:1; 2:1). Сам Мусаев не смог полететь во Францию с командой из-за ангины. Помимо него, встречу пропустили полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла и форвард клуба Евгений Марков, результаты тестов на коронавирус которых показали сомнительный результат.

В другом матче группы Е «Челси» дома сыграл с «Севильей» вничью со счетом 0:0. В следующем туре «Краснодар» примет «Челси» 28 октября, «Ренн» в тот же день сыграет в гостях с «Севильей».

Ранее во вторник футболисты петербургского «Зенита» уступили бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.