Лукашенко назвал условия вхождения Белоруссии в НАТО

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна может войти в Североатлантический альянс, но это должны решать только жители республики.

«Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, – пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать – будет страна порезана», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Если же жители Белоруссии решат, что нужно жить «в мирной, спокойной, тихой, культурной стране», то это решение также будет исполнено. «Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по конституции, и через обман сделаем новую конституцию. Этого не будет. Только люди должны решить. Такой период острый. Если народ захочет что-то иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну пусть попробуют», – отметил он.

Он добавил, что не намерен в одиночку решать судьбу страны, «Ни президент в одиночку, ни глава Администрации, высшие должностные лица, депутаты не будут решать в одиночку. А принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит – так и будет», – заявил Лукашенко.

Ранее белорусский оппозиционер Юрий Воскресенский сообщил, что президент республики Александр Лукашенко якобы пообещал не выдвигаться на новый срок после принятия новой конституции.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции.