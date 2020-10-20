Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни, сообщили в пресс-службе компании Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

В Art Pictures подтвердили факт смерти артистки, подробностей пока нет, передает ТАСС.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что на доме, где жила Скобцева, могут установить памятную табличку, если поступит такая инициатива.

«От нас уходят замечательные, великие женщины. Ирина Скобцева была легендарной артисткой, которая прошла огромный жизненный путь с Бондарчуком. Она сыграла огромное количество ролей, очень жаль, что теперь ее с нами нет», – добавил он.

Ирина Скобцева – российская актриса, народная артистка РСФСР (1974). Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Училась на искусствоведческом отделении исторического факультета МГУ, в годы учебы играла в студенческом театре. После поступила в Школу-студию МХАТ, курс Александра Карева.

В кино дебютировала в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1956 году кинолента участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру, а сама актриса – звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля».

После Скобцева снялась во множестве советских и российских фильмов. В их числе – киноленты «Сережа», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Любовь земная».