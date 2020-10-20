Жители Тувы остались без электричества из-за аварии

Все населенные пункты Тувы остались без электричества из-за аварийного отключения, последствия устранят в течение часа, заявил глава региона Шолбан Кара-оол.

«Произошел энергосбой. Специалисты Россетей планировали перевести в резерв одну из двух высоковольтных электролиний, но сработала автоматика – аварийное отключение. Сейчас схему должны вернуть в прежний формат», – написал глава региона во «ВКонтакте».

По его словам, на данный момент идет переключение на вторую линию через Абазу, энергоснабжение планируют подключить в течение часа.

В министерстве топлива и энергетики Тувы уточнили, что речь идет о территории всей республики, передает ТАСС.

Позднее специалисты возобновили подачу электричества, электроснабжение восстановлено через вторую линию, сообщили в Магистральных электрических сетях Сибири.

Ранее в городе Слюдянка после землетрясения в Иркутской области без электричества остались 40 многоквартирных и 320 одноэтажных домов.