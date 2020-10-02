Психотерапевт допустил связь покончившей с собой нижегородской журналистки с сектой

Главный редактор одного из нижегородских изданий Ирина Мурахтаева (Славина), покончившая с собой у здания главка МВД в Нижнем Новгороде, могла быть связана с сектой, сообщил президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги профессор Виктор Макаров.

«То, каким способом она это сделала, связано в основном с сектами. Она именно готовилась, пришла к МВД. Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующим идеями, фанатически упертые люди. И если это фанатичная вера, мы тогда уже выходим на тему секты», – пояснил эксперт ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу обгоревшее тело женщины было обнаружено в центре Нижнего Новгорода. Выяснилось, что погибшей является Ирина Славина (Мурахтаева), главный редактор местного издания.

Местные СМИ сообщали, что прохожий пытался оказать женщине помощь, однако она оттолкнула его.

В следственном управлении Следственного комитета России по Нижнему Новгороду опровергли сообщения, появившиеся в ряде СМИ, о том, что журналистка якобы могла быть связана с проведением у нее обысков накануне гибели.

Следователи намерены установить психическое состояние женщины, для этого назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.