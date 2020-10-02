Чичерина поехала добровольцем в Карабах и попала под обстрел азербайджанских беспилотников

Российская рок-певица Юлия Чичерина, находящаяся в Нагорном Карабахе в качестве добровольца, попала под обстрел азербайджанских беспилотников.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад. На звонки не отвечает», – говорится в сообщении.

Муж певицы Сухраб Раджабов в интервью изданию «Подъем» сообщил, что их группа еще не выбралась из зоны поражения.

«Вроде бы все обошлось. Без ранений. Они вокруг сейчас, мы еще не доехали, тут вокруг их много летает. Мы в Карабах поехали поддержать, добровольцами», – заявил он.

В окружении певицы подтвердили информацию, что она попала под обстрел в Карабахе.

«Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен», – сказал источник ТАСС.

Перед поездкой в Карабах Чичерина разместила у себя в Telegram фото в военной форме с отличительными знаками ВС Армении.

Напомним, Чичерина неоднократно посещала ДНР и ЛНР после начала военного конфликта с концертами и гуманитарной помощью.

В феврале 2017 года Чичерина выпустила клип на песню «Рвать», посвященную «героям Донбасса». В сентябре Чичерина также опубликовала клип на песню «На передовой», снятый вместе со спецназом Донецкой народной республики. Кроме того, весной 2015 года она была объявлена в розыск на Украине в числе других знаменитостей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что донецкий режиссер планирует выпустить фильм с участием Чичериной.