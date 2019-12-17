Донецкий режиссер планирует выпустить фильм с участием певицы Юлии Чичериной

«Сейчас мы заканчиваем работу над фильмом «Призраки» и будем доделывать фильм-концерт «Русское поле», – рассказал газете ВЗГЛЯД режиссер-документалист и военкор из ДНР Максим Фадеев. Первая работа посвящена ополченцам Донбасса, вторая – фильм с участием популярной российской рок-певицы Юлии Чичериной. Для доработки проекта «Русское поле» режиссер и героиня фильма объявили сбор средств.

«Все эти годы Юля Чичерина приезжала и давала концерты среди гражданских в местном Дворце культуры, филармонии. Практически все ее песни были с оркестровым сопровождением нашей филармонии. То есть оркестр исполняет, Юля поет», – рассказал Максим Фадеев, военный корреспондент и документалист родом из Славянска.

«Мы записывали эти выступления на концертах и затем возили на передовые, – добавил собеседник. – Юля сама лично ездила в самые разные подразделения, выступала перед бойцами. Где-то перед пятью людьми, где-то перед ста пятьюдесятью, в зависимости от обстановки. В течение двух лет прошли десятки концертов».

На счету документалиста Максима Фадеева – 16 фильмов и видеоработ, посвященных воюющему Донбассу. Летом 2017 года в Донецке с участием писателя и публициста Захара Прилепина прошла премьера картины Фадеева «Донбасс – моя Спарта», которая рассказывала об одном дне из жизни осажденного города. Музыкальной основой фильма стала песня Юлии Чичериной «Моя Спарта».

Сбор средств на создание двух картин: фильма «Призраки», посвященного командиру ополченцев Михаилу Толстых – «Гиви», и его бойцам, и фильма-концерта «Русское поле», начался два года назад, когда стало очевидно, что оборудование – устаревшее для полноценной съемки. Тогда с помощью народной поддержки удалось собрать деньги на приобретение техники, а работа велась за свой счет», – рассказал Фадеев.

«Средства нужны на постпродакшн, цветокорекцию, грейдинг, звук. И, самое главное, поскольку большая часть материалов для фильма снята в формате 4K , для монтажа нужен новый мощный компьютер. Либо для этого можно арендовать студию в Москве или Луганске», – пояснил режиссер.

Накануне Юлия Чичерина, ставшая главной героиней фильма-концерта «Русское поле», обратилась к своим подписчикам на своей странице «Вконтакте» с просьбой о поддержке проекта Фадеева, которого певица назвала «отважным хроникером». «Без нашей поддержки ему не справиться – средств на профессиональную постобработку у него нет, как и мощного компьютера для этой сложной технической задачи (учитывая объем материала в 12 терабайт, часть которого в 4К). Рассчитывать Макс может только на нас. Давайте вместе, каждый по возможности – «с миру по нитке» – поможем Максу завершить начатое. Его самоотверженная миссия чрезвычайно важна для Донбасса, России и для меня лично», – написала Чичерина.

Тема Донбасса, увы, сейчас редко попадает в медийное поле, «поэтому мы кидаем клич везде, где только можно», – добавил режиссер Фадеев. Он отметил, что пост Юли Чичериной «Вконтакте» опубликованный на странице певицы, собрал много откликов. «Благодаря этой волне, удалось собрать средства на техническую часть фильма, но на оплату работы специалистов по-прежнему нужны деньги», – заметил собеседник.

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