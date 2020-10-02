Метеорологи дали оценку температурному рекорду на российском полюсе холода

Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение климата неверно, сообщила начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

В Верхоянске 20 июня 2020 года температура достигла плюс 38 градусов, что признано выдающимся мировым температурным рекордом. После проверки этот факт внесут в список всемирных метеорологических рекордов. Позже это событие стали часто приводить в качестве подтверждения изменения климата.

«Этот год действительно был исключительным, уже в июне можно было купаться в реках и озерах, хотя обычно купальный сезон наступает не раньше июля. Лето в Заполярье в 2020 году выдалось длиннее и жарче, чем в центральной части Якутии. Однако мы не можем говорить, что рекорд температуры в Верхоянске говорит об изменении климата. Это все-таки отдельное, хоть и выдающее явление, которое говорит только о сюрпризах погоды», – передает РИА «Новости» слова Маршалик.

Она уточнила, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. Такие наблюдения также есть, и они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.

Ранее главный научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета, профессор Генрих Алексеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что высокие температуры в Русской Арктике, которые были зафиксированы в июне, говорят об аномально жаркой погоде, а не об изменении климата или ускорении потепления.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько опасно таяние вечной мерзлоты.

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