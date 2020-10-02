Нефть подешевела на новостях о заражении Трампа

Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Евросоз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
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К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Нефть подешевела на новостях о заражении Трампа

    2 октября 2020, 08:28

    Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 2%, снижение нефтяных цен ускорилось после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус.

    По состоянию на 8.16 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,98%, до 40,12 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. До публикации сообщения Трампом в Twitter нефть дешевела на 1%.

    При этом условия на рынке нефти остаются неблагоприятными из-за рисков вокруг спроса и предложения. «Основополагающие факторы для нефти не воодушевляют, поскольку предложение растет и ожидания по спросу кажутся неблагоприятными», – цитирует Reuters мнение аналитиков ANZ.

    Рынки обратили внимание на новости по добыче нефти. В частности, инвесторы оценили сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тыс. баррелей в сутки. В понедельник, 28 сентября, Bloomberg сообщало, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тыс. баррелей в день.

    Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает поддерживать опасения второй волны заражений, что может сдержать восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на нефть.

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