Нефть подешевела на новостях о заражении Трампа

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на 2%, снижение нефтяных цен ускорилось после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус.

По состоянию на 8.16 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,98%, до 40,12 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 2,01%, до 37,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп заявил, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. До этого сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс. До публикации сообщения Трампом в Twitter нефть дешевела на 1%.

При этом условия на рынке нефти остаются неблагоприятными из-за рисков вокруг спроса и предложения. «Основополагающие факторы для нефти не воодушевляют, поскольку предложение растет и ожидания по спросу кажутся неблагоприятными», – цитирует Reuters мнение аналитиков ANZ.

Рынки обратили внимание на новости по добыче нефти. В частности, инвесторы оценили сообщения СМИ о том, что добыча нефти в Ливии выросла до 270 тыс. баррелей в сутки. В понедельник, 28 сентября, Bloomberg сообщало, что добыча нефти Ливией составляет около 150 тыс. баррелей в день.

Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает поддерживать опасения второй волны заражений, что может сдержать восстановление мировой экономики и, следовательно, спроса на нефть.

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