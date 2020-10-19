Число трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40% Собянин увеличил прожиточный минимум пенсионера в Москве 19 октября 2020, 22:16 Текст: Антон Антонов

Московский мэр Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице. Закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год» опубликован на сайте мэра Москвы. В нем прожиточный минимум пенсионера устанавливается «в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 13496 рублей». Соответствующий закон от 30 октября 2019 года, установивший величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год, признается утратившим силу с 1 января 2021 года. Таким образом, прожиточный минимум в 2021 году увеличен на 918 рублей, передает ТАСС. Напомним, замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина отметила, что рост прожиточного минимума пенсионера в России необходимо сделать более существенным, сейчас этот показатель занижен. В 2020 году прожиточный минимум пенсионера в Москве был установлен в размере 12578 рублей. По состоянию на 1 сентября, доплату к пенсии получают 70875 человек. В сентябре Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

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