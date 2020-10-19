В Минтруда оценили рост прожиточного минимума пенсионеров

Рост прожиточного минимума пенсионера необходимо сделать существенным, сейчас этот показатель занижен, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

«Рост прожиточного минимума пенсионера требуется чуть более существенным, даже чем иные прожиточные минимумы, потому что мы видим его объективное занижение», – передает ТАСС слова Баталиной в ходе нулевых чтений поправок к федеральным законам о прожиточном минимуме в России и о минимальном размере оплаты труда.

Напомним, в августе как свидетельствуют данные Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в России вырос. На 1 июля 2020 года он составил 16491,63 рубля, то есть вырос относительно 1 июля 2019 года на 1010,26 рубля.