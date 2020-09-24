Расчет МРОТ и прожиточного минимума предложили пересмотреть

Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Для граждан трудоспособного возраста, согласно инициативе Минтруда, прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних – 97%, для пенсионеров – 86%.

МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных граждан, должен составить 42% от медианной зарплаты по России.

Повышение прожиточного минимума в регионах предлагается проводить поэтапно в течение четырех лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в связи с этим должны вырасти на 241,3 млрд рублей.

Инициатива Минтруда уже получила одобрение правительства.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ.