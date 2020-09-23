Путин анонсировал увеличение пенсий Путин счел справедливым повышение налогов для богатых Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ 23 сентября 2020, 14:14 Текст: Елизавета Булкина

Зарплаты, размер которых ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), недопустимы, заявил президент Владимир Путин на встрече с сенаторами в Кремле. «Напомню, что в соответствии с новыми поправками в конституцию платить ниже МРОТа является нарушением закона, причем Основного закона страны, это просто недопустимо», – передает слова Путина ТАСС.



Глава государства подчеркнул, что благополучие граждан и рост их доходов являются главным приоритетом власти.

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