В Конгрессе США призвали выгнать Турцию из НАТО

В Палату представителей США внесена резолюция об исключении Турции из Североатлантического альянса. Документ представила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, сообщает Армянский национальный комитет Америки (АНКА).

В документе, опубликованном в Twitter АНКА, отмечается, что Турция оказывает открытую поддержку Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Также в документе говорится, что Анкара привлекает террористов из «Аль-Каиды*» и «Исламского государства*», а армянскими силами был сбит турецкий истребитель F-16, летавший в небе Армении и Арцаха.

«И это в том случае, когда НАТО призывает стороны прекратить вооруженные действия и решить вопрос посредством переговоров», – отмечается в документе, пишет Sputnik Армения.

Резолюцию представила член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард. В документе отмечается, что Канада уже решила прекратить поставки вооружений Турции с учетом их использования в военных действиях. В этой связи Турция выразила недовольство, сославшись на соглашения между странами НАТО.

In a new resolution condemning Turkey's attacks on US forces & citing Erdogan's support for terrorists, @TulsiGabbard calls for Ankara's removal from NATO.



Several of the resolution's clauses address Turkey’s aggression against Armenians.



Act now:https://t.co/smdMedySKK pic.twitter.com/RM9uUoBm9j — ANCA (@ANCA_DC) October 19, 2020

Тулси Габбард – член Палаты представителей Конгресса США от второго избирательного округа Гавайев (с 2013 года), первый в истории США член Конгресса индуистского вероисповедания. Габбард – майор Национальной гвардии США, ветеран Иракской войны. Габбард выступает против политики военного вмешательства США в дела суверенных государств. В частности, она критикует некоторые аспекты американской политики в Ираке, Ливии и Сирии. В 2017 году она тайно посетила Сирию и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, чем навлекла на себя резкую критику.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Турция стремится устроить новый геноцид армянского народа, а сам конфликт не начался бы без вмешательства Анкары. Как заявил президент Армении Армен Саркисян, Турция пытается взять под контроль нефте- и газопроводы и потоки миграции не только в Азербайджане, но и в других регионах, что позволит ей влиять на Европу, Северную Африку, Центральную Азию и Каспийский регион.