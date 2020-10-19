Песков отметил повышенный спрос на российскую вакцину от коронавируса за рубежом

Вакцина российского производства от COVID-19 «Спутник V» пользуется спросом за рубежом и активно продвигается на мировые рынки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наша вакцина весьма активно продвигается на мировые рынки, весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами», – цитирует Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, «продвижением вакцины в международном формате» занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Действуют они весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых», – добавил Песков.

Вместе с тем Пеков подчеркнул, что пандемия нового коронавируса стала беспрецедентным вызовом. Он также рассказал, как в Кремле видят экономическую ситуацию сегодня и какие прогнозы дают.

«Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз», – сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля добавил, что то, насколько эффективно удастся минимизировать этот вызов для российской экономики, будет зависеть от работы правительства и властей. «Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна, самостоятельно реализует свои антикризисные планы», – заключил Песков.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.