Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на итоговой сессии дискуссионного клуба «Валдай» ожидается интересное выступление главы государства Владимира Путина, а затем – интересная дискуссия.

Мероприятие пройдет 22 октября.

«Мы ожидаем в четверг интересное выступление президента и потом интересную дискуссию с участием мировых политологов и активных участников самого клуба», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в воскресенье Песков сообщил, что Путин на следующей неделе примет участие в XVII ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай».