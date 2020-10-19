Путин счел ООН безальтернативной структурой для решения проблем человечества

Организация Объединенных Наций остается безальтернативной глобальной структурой, которая дает возможность для многостороннего равноправного диалога, заявил президент Владимир Путин, приветствуя участников торжественного вечера к 75-летию ООН.

«Исходим из того, что ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия активно поддерживает деятельность ООН, последовательно выступает за упрочение ее центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость соблюдения норм и принципов устава организации.

Также президент добавил, что ООН призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.

«75-летие организации отмечается под лозунгом «Общее будущее общими силами». Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее после четырехлетнего перерыва Россия вновь была избрана членом Совета ООН по правам человека. С 1 января 2021 года в течение следующих трех лет в Совете будут заседать 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция.