Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи поднялся на 0,18%, до отметки в 78,075 руб., курс евро – на 0,22%, до 91,43 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.03 курс доллара перешел к снижению и находился на уровне 77,9 руб. (-0,5%), евро рос до 91,24 руб. (+0,01%).

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