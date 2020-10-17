Рогозин анонсировал запуск на орбиту биологического спутника «Ковчег»

«Роскосмос» планирует в 2024 году вывести на орбиту биологический спутник «Ковчег» с целью изучения магнитного поля Земли, сообщил глава госкорпорации ДмитриЙ Рогозин.

«Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата «Ковчег», который пробудет четыре недели на орбите до 20 тыс. километров. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

В мае сообщалось о планируемой в 2023 году отправке на рекордную высоту российского спутника «Бион-М» с животными. Кроме того, после 2025 года «Роскосмос» рассчитывает запустить на высоту до 200 тыс. км биологический спутник «Возврат-МКА».