Роскосмос отправит животных на рекордную высоту и подвергнет сильной радиации

Второй российский спутник «Бион-М» с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

Первый спутник «Бион-М» совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.

«Полет второго «Биона-М» будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали – от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в 10 раз. Ведь первый «Бион-М» был всего на 500 километрах, а МКС – 400 километрах», – передает РИА «Новости» слова Сычева.

«Это позволит нам сравнить результаты двух «Бионов-М» и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных – увеличение радиационной нагрузки или невесомость», – добавил он.

По словам ученого, запуск биоспутника планируется в 2023 году.

«К сожалению, невозможно что-либо прогнозировать. Но работа идет, и руководство Роскосмоса жестко говорит, что пандемия коронавируса никак не сказывается на ее сроках», – сказал он.

Сычев отметил, что очень многое зависит от финансирования, есть технические и организационные проблемы.

«Поскольку эти работы идут в рамках гособоронзаказа, то требования ужесточаются очень серьезно. На мой взгляд, по научной аппаратуре это не всегда оправдано. Но будем надеяться, что все это успешно преодолеем», – пояснил он.

Ученый рассказал, что на биоспутнике полетят мыши, потому что это «основной объект исследований», а также мухи-дрозофилы для изучения общебиологических вопросов. Кроме того, там будут различные микроорганизмы, исследования клеток, технические и технологические эксперименты, выращивание кристаллов белков.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что запуск космического аппарата «Бион-М» №2 планируется в 2020 году, научная программа будет согласована к сентябрю.

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