Посол России не исключил попытки Трампа помешать продлению СНВ-3

Нынешнее руководство Белого дома может принять меры, которые не позволят продлить СНВ-3 в случае победы на выборах Джо Байдена, заявил Посол России в США Анатолий Антонов.

«Я исхожу из сегодняшней реальной ситуации. Не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, даже так», – заявил дипломат в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Также Антонов отмечал, что Белый дом отверг предложение президента России Владимира Путина о продлении СНВ-3 без какого-либо серьезного анализа.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без каких-либо условий на год. Белый дом заявил, что американская сторона отказывается от предложения российского лидера, но выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как начнется дорогостоящая гонка вооружений».

В ООН сообщили, что надеются на успех договоренностей России и США о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор заявил, что предложение о продлении СНВ-3 – своего рода «политический подарок» американскому коллеге Дональду Трампу. По его словам, США следовало бы его принять.