Власти Британии собрались ужесточить карантин в Манчестере без согласия местных властей

Правительство Британии может пойти на ужесточение карантинных мер в Манчестере в одностороннем порядке и без согласия местных властей, сообщил премьер Борис Джонсон.

«Мы пока не достигли договоренности с властями Манчестера. Я полностью понимаю, почему мэр с неохотой соглашается на новые ограничения. Но в последние девять дней количество случаев (заражений коронавирусом) удвоилось... Я надеюсь, мы сможем договориться. Если будет необходимо, мы введем ограничения в одностороннем порядке, но они были бы более действенными при поддержке на месте», – передает РИА «Новости» его слова.

Джонсон также добавил, что ситуация в Манчестере «крайне сложная». Так, количество занятых пациентами коек в реанимации составляет 40% от пикового значения весны. При нынешнем коэффициенте заражаемости и в отсутствие жестких карантинных мер количество пациентов в реанимации будет большим, чем на пике весенней вспышки.

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«Время очень важно. Необходимы срочные меры там, где вирус наиболее распространен. Нам еще есть что сделать по всей стране», – отметил премьер.

Однако Джонсон исключил введение общенационального локдауна и призвал «действовать на местном уровне».

«Лучше действовать на местном уровне, чем возвращаться в прежние плохие дни, закрывать школы и заставлять людей сидеть по домам. Это нанесет долгосрочный ущерб. К тому же зачем вводить локдаун в Корнуолле (регион на юго-западе страны), если там количество заражений мало, – но такие меры могут помочь на северо-западе», – заключил он.

Ранее Джонсон сообщил, что началась вторая волна коронавирусной инфекции, в Англии могут быть приняты самые жесткие ограничительные меры. Он отметил, что думает над тем, чтобы ужесточить ограничения «правила шести» – введенного запрета на любые собрания более шести человек, кроме учебы или рабочих встреч и задумался над введением локдауна в Британии из-за COVID-19.

В стране уже объявляли об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточаются с 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса. Также власти Британии ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну из Италии, Ватикана и Сан-Марино.