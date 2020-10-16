Раненый в Карабахе российский военкор Котенок рассказал о самочувствии

Российский журналист и блогер Юрий Котенок, получивший ранение в карабахском городе Шуши, рассказал, что чувствует себя нормально и идет на поправку.

«На поправку, благодаря помощи врачей, поддержке сотни тысяч людей. Все нормально, восстанавливаемся потихонечку. За работу с новой силой», – сказал Котенок «Sputnik Армения».

Он также выразил удивление, что после полученного ранения не терял сознания. «При таком характере поражения можно было отключиться сразу. Но я не потерял сознания», – сказал Котенок.

«Стекала кровь, все было в ошметках, везде дым, грязь, я практически ничего не видел, я задыхался. Рядом лежал мой товарищ Левон Арзанов, спецкор журнала «Офицеры России». Он крикнул: «Живой?» Я ответил: «Да, да, живой, Лева». Он поднялся на ноги, побежал на выход за помощью. Я дернулся, почувствовал страшную боль», – вспоминает российский журналист.

Самым критическими для него были минуты, когда дьякон церкви вез его в больницу Степанакерта. «Я чувствовал, что умираю, я читал молитву. Он мне говорит: «Держись, держись», – оборачивался... Выкарабкались», – сказал он.

Напомним, 8 октября по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуши в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты. Среди пострадавших оказался российский блогер Юрий Котенок. Он получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу, его прооперировали.

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщало, что Котенок находится в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе Союза журналистов России сообщали, что Котенок остается в госпитале в Ереване. Других пострадавших в Нагорном Карабахе российских журналистов доставили из Еревана в Москву.