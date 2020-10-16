«Тинькофф» отказался от сделки с «Яндексом» на 5,5 млрд долларов

Сделка по покупке «Яндексом» головной компании «Тинькофф банка» – TCS Group – не состоится, поскольку стороны не смогли прийти к соглашению, говорится в сообщении TCS Group на Лондонской фондовой бирже.

«После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером «Тинькофф», стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены и вступают в силу немедленно», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В «Яндексе» также подтвердили», что не смогли договориться с акционерами банка о сделке. «К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», – говорится в сообщении компании.

Между тем в среду издание The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что Олег Тиньков помимо предложения «Яндекса» о покупке банка якобы рассматривает и другие предложения, покупателем бизнеса может оказаться МТС или «МТС Банк». В пятницу представитель банка эту информацию опроверг.

«Нет, переговоров нет, «Тинькофф» развивается самостоятельно», – сказал представитель компании, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры о продаже банка с другими компаниями.

В сентябре сообщалось, что «Яндекс» достиг с «Тинькофф» принципиальной договоренности о покупке группы за 5,48 млрд долларов, однако стороны подчеркивали, что финального соглашения между ними не было.