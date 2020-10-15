Стал известен четвертый вопрос всеукраинского опроса

Четвертый вопрос всеукраинского опроса, который пройдет 25 октября, в день местных выборов, будет посвящен Будапештскому меморандуму, сообщил консультант главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности, четвертый вопрос будет звучать так: «Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности», сообщает «Страна.ua».

Согласно Будапештскому меморандуму, ядерные державы (Россия, Великобритания и США) гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

«Формулировка вопроса предполагает, что у украинцев хотят на самом деле спросить: поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении помощи (включая помощь их вооруженных сил) для восстановления территориальной целостности Украины. То есть – для отвоевания Крыма и Донбасса», – пишет Telegram-канал «Политика страны».

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также в день выборов украинцы смогут поучаствовать во всеукраинском опросе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «пять важных вопросов». В частности, украинцам предложат ответить на вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Также граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Еще один вопрос будет касаться сокращения числа депутатов Верховной рады с 450 до 300.