Эксперт оценил поддержку Трампа со стороны ортодоксальных евреев

«В некоторых штатах поддержка со стороны рядовых ортодоксов может сыграть Трампу хорошую службу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал результаты опроса новостного журнала Ami Magazine, согласно которому подавляющее большинство проживающих в США ортодоксальных евреев поддерживают переизбрание президента Дональда Трампа.

«Евреи, как категория избирателей в Америке, традиционно голосуют за демократов. При этом ортодоксы давно поддерживают республиканцев. Более того, сейчас мы видим поддержку республиканцев даже со стороны некоторого количества консервативных евреев и евреев-реформистов», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Недавно был опрос, который показал, что больше 30% евреев готовы поддержать Трампа. Это много, потому что на прошлых выборах у него было чуть больше 20% их голосов. В процентном соотношении среди избирателей их не так много, хотя Америка занимает второе место после Израиля по численности еврейского населения», – отметил собеседник.

По его словам, больше всего евреев проживает в штате Нью-Йорк, «хотя демократы там победят». «Но в Америке есть колеблющийся штат, в котором проживает немало евреев – это Флорида. Там сыграют свою роль буквально несколько процентов голосов, поэтому поддержка со стороны евреев может сыграть Трампу хорошую службу», – полагает Дудаков.

«Кроме того, есть немало богатых евреев, которые поддерживают республиканцев издавна. Самый главный из них – магнат казино Шелдон Адельсон, который спонсируют кампанию Трампа. Но еврейское лобби и так давало бы ему деньги, потому для него гораздо важнее поддержка со стороны рядовых ортодоксов», – подытожил политолог.

Напомним, по результатам опроса, опубликованного в новостном журнале Ami Magazine, который обслуживает ортодоксальную еврейскую общину, подавляющее большинство проживающих в США ортодоксальных евреев (83%) поддерживают переизбрание президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Свои голоса за кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена готовы отдать только 13% ортодоксальных евреев из США.

Между тем данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

В то же время американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. Сам Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.

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