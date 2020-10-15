Сторонники Жапарова после отставки президента Киргизии выдвинули новое требование

Митингующие в Бишкеке сторонники премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова после отставки президента Сооронбая Жээнбекова выдвинули новое требование об отставке парламента.

Митингующие встретили новость об отставке президента радостными выкриками и свистом, затем, помолившись, выдвинули новое требование – роспуск парламента, передает Sputnik Киргизии.

Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

Отметим, что еще в среду пресс-секретарь Жээнбекова назвала не соответствующей действительности информацию о том, что президент Киргизии обещал покинуть пост в течение трех дней. Также пресс-секретарь сообщала, что Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.