Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху

Президент Владимир Путин следил за переговорами глав МИД России, Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе и внес свой вклад в решающий момент дискуссии, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Переговоры были уникальными, но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент. Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», – рассказал глава МИД в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва», передает ТАСС.

Лавров также подчеркнул, что Россия не разделяет мнения Турции о возможности военного решения конфликта в Карабахе. «Заявления о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить. К сожалению, Турция смогла это сделать и подтвердила, что будет поддерживать любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Также министр заявил, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В начале октября глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. При этом Пашинян говорил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится.