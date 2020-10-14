РАН поддержала идею взять пробы грунта с Венеры

Совет РАН по космосу поддерживает инициативу «Роскосмоса» о разработке национальной программы исследования Венеры с 2029 по 2035 годы с включением в нее двух-трех миссий автоматических аппаратов, задачей которых станет возврат проб грунта и атмосферы на Землю, говорится в решении совета РАН по космосу.

«Подтвердить уникальную научную значимость возврата образцов вещества с поверхности и атмосферы Венеры как важнейшей цели на завершающем этапе программы исследования Венеры», – передает РИА «Новости» решение ученых.

Вопрос исследования атмосферы Венеры стал особенно актуальным после того, как в сентябре ученые из Массачусетса и Кардиффа заявили, что обнаружили в облаках Венеры газ фосфин, который может указывать на наличие жизни на планете.

Совет РАН по космосу в своем решении уделил этому вопросу отдельное внимание. «Подтвердить важность сформулированных ранее научных задач проекта «Венера-Д» и их возросшую актуальность, с учетом возможной обитаемости облачного слоя, на которую указывают результаты только что опубликованных наземных наблюдений», – говорится в решении совета.

Напомним, ранее в России задумались над отправкой срочной миссии для поиска жизни на Венере.

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