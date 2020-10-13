Абхазия попросила Минобороны России развернуть в республике госпиталь

Минобороны Абхазии обратилось к главе Минобороны России Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь на 500 койко-мест из-за возросшего числа новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба абхазского оборонного ведомства.

«Обращаемся к Вам с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами», – говорится в письме, направленном министром обороны Абхазии Владимиром Ануа на имя Шойгу, передает РИА «Новости».

Данная просьба объясняется резким ухудшением эпидемиологической ситуации в республике и значительным ростом числа выявленных заболевших с COVID-19.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Абхазии обратились к президенту Аслану Бжании и премьер-министру Александру Анквабу с призывом ужесточить карантинные меры в республике в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в Абхазии составляет 2 тыс. 430, выздоровевших – 1 тыс. 87, включая лечившихся амбулаторно, 23 заболевших скончались.