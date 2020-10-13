Минздрав одобрил испытания «Спутника V» на добровольцах старше 60 лет

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства.

Целью исследования в ведомстве назвали расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.