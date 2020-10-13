В Минздраве заявили о невозможности заражения COVID-19 после вакцинации «Спутником V»

Заразиться самому или заразить других коронавирусом после вакцинации препаратом «Спутник V» невозможно, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Очень часто задают вопросы по поводу того, как она (прививка) переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется. Конечно, заразиться нельзя», – передает ТАСС ее слова.

Она также подчеркнула, что процедура вакцинации четко регламентирована и возможные побочные эффекты известны.

При этом Драпкина заметила, что антитела после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» появляются в разном титре. Так, только 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры, а у прошедших вакцинацию наличие антител проверяется на 21-й и 42-й день после введения препарата.

«Антитела появляются (имеются в виду антитела класса G) в разном титре. Как переносится вакцина? В большинстве случаев она переносится удовлетворительно, где-то процентов, наверное, десять, по моим собственным наблюдениям, отмечают небольшое повышение температуры в первый день. И на 21-й день это может быть», – отметила врач.

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Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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