Путин поручил перевести в электронный формат значимые госуслуги

Президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 г. обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

«Обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года, передает ТАСС.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 г. Доклад необходимо представлять раз в полгода, начиная с 1 января 2021 г.

Кроме того, Путин поручил завершить до декабря 2022 года централизацию информационных ресурсов ПФР, МВД, Федеральной службы госрегистрации и кадастра для оказания госуслуг, передает РИА «Новости».

«Завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и других федеральных органов исполнительной власти в части сведений, используемых для подтверждения данных, предоставляемых заявителями в рамках оказания государственных и муниципальных услуг, и переход на обработку межведомственных запросов и предоставление указанных сведений с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени», – говорится в сообщении.

Поручение должно быть выполнено в срок до 1 декабря 2022 года.