В Грозном ходе боя ликвидировали несколько бандитов

В Грозном произошло столкновение с бандгруппой, в ходе перестрелки ликвидированы несколько боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Грозном произошло боестолкновение с бандгруппой, несколько боевиков ликвидированы», – сказал ТАСС источник.

Кроме того, по предварительным данным, погибли трое сотрудников правоохранительных органов.

В воскресенье в ходе контртеррористической операции в Чечне были ликвидированы двое вооруженных боевиков.