Самарский медуниверситет перевел студентов на дистанционку

Часть студентов Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) перейдет на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе вуза.

«Студенты со второго по шестой курсы обучения всех факультетов, за исключением второго курса клинической психологии, переходят на дистанционный формат обучения с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) с 12 октября до особого распоряжения», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Также уточняется, что ограничения коснутся практических занятий, которые проходят в больницах и поликлиниках.

«Когда студенты начали учиться в этом году, лекции у всех проходили в онлайн. Практические занятия были в офлайн-формате. У студентов некоторых групп со второго по шестой курсы начинаются практические занятия в больницах, поэтому мы перенесли их в дистант. У студентов клинической психологии пока нет занятий в больницах, у первого курса тоже», – объяснили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны.

В Минобрнауки опровергали планы о переводе вузов на дистанционку.

Тем временем в Британии сразу три университета – Университет Манчестера, манчестерский Metropolitan University и Университет Шеффилда – объявили о переходе на онлайн-обучение из-за роста случаев коронавируса. При этом как заявили в профсоюзе работников университетов и колледжей, вспышек можно было избежать, введя такую формы ранее.

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