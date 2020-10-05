Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе на дистанционное обучение

Общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны, заявил президент России Владимир Путин.

«Разговоры о закрытии школ, либо о полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что, как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования», – сказал президент на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую провел в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в течение следующего года.

Напомним, СМИ со ссылкой на Министерство просвещения сообщили, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечалось также, что аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области.

Позже в пресс-службе Министерства просвещения заявили, что сообщения о переводе московских школ на дистанционное обучение не соответствуют действительности, решений о массовом закрытии учебных заведений нет.

Кроме того, в Минобрнауки опровергли планы о переводе вузов на дистанционку.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, каждая школа сама организует дистанционное обучение, поэтому детям даже не нужна помощь родителей в организации данного режима.