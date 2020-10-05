Заслуженный учитель России дал рекомендации, как организовать дистанционное обучение школьников

Каждая школа сама организует дистанционное обучение, поэтому детям даже не нужна помощь родителей в организации данного режима, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. По его мнению, у такой формы обучения есть свои минусы и плюсы.

СМИ сообщили, что московские школы принудят перейти на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Позже, эту информацию опровергли в Министерстве просвещения. Тем не менее, в связи с неоднозначной эпидемической ситуацией в стране, некоторые российские учебные заведения добровольно перешли на удаленную форму обучения.

«Каждый регион, что, кстати, подтвердил президент, касательно перехода на дистанционную форму обучения в школах будет решать сам, исходя из обстановки. Пока, мы можем принять все это как рекомендации. Мы, в Москве, все-таки надеемся, что после 18 октября приступим к нормальному, живому обучению детей», – говорит Ямбург.

Напомним, что 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в этом году в учреждениях с модульной и триместровой системой обучения каникулы перенесут с ноября на октябрь (с 5 по 18 октября включительно).

Если же пандемия коронавируса все еще будет активно распространяться в столице, продолжает учитель, то московские школы просто продолжат обучение в дистанционном режиме. Он отмечает, что ничего страшного в такой форме обучения нет, поскольку у школ уже есть опыт, который они получили в конце прошлого учебного года (в четвертой четверти).

«Тем более, учителя осваивают новые платформы. Кто-то дома, кому 65+, кто-то в школе. Да и весь процесс дистанционного обучения организовывает школа, а не родители, все уже продумано. Москва, например, имеет всевозможные ресурсы. То есть при необходимости, в конце прошлого учебного года школы выдавали детям ноутбуки, по которым они входили в программу и занимались. То есть родителям остается только позволить ребенку брать знания, которые ему дают через электронное устройство», – рассказывает Ямбург.

Кроме того, все было распределено по времени, добавляет учитель. Он приводит в пример расписание дистанционного обучения, согласно которому ученики начальных классов занимались с 8:30, а старшеклассники высыпались и приступали к занятиям к 11 утра.

Заслуженный учитель рассуждает, что, конечно, определенный ущерб от режима дистанционного обучения определенно есть, потому что никто и никогда не заменит живого общения с преподавателем. Тем не менее, есть и плюсы. Например, дети-аутисты, интроверты, которые стеснялись перед остальными выглядеть хуже, в чатах с учителями стали подниматься до четверок и пятерок.

«Это XXI век, и здесь должно быть гибкое сочетание как живого общения с учителями, так и взаимодействие с гаджетами, которое уже никогда и никто не отменит. Не надо просто паниковать, вот и все», – резюмировал Ямбург.

Ранее в департаменте образования сообщили, что рассматривают возможность того, чтобы перевести преподавателей московских школ, находящихся в группе риска, на дистанционный формат работы, а традиционные занятия позволить проводить студентам-старшекурсникам педагогических вузов. Заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что это хорошая идея, но следует учесть несколько моментов.