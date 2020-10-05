В Минпросвещения опровергли перевод школ Москвы на дистанционное обучение

Сообщения о переводе московских школ на дистанционное обучение не соответствуют действительности, решений о массовом закрытии учебных заведений нет, сообщили в пресс-службе министерства просвещения.
«Эта информация не соответствует действительности... Никаких решение о массовом закрытии каких-то школ (нет)», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.
Ранее СМИ со ссылкой на Министерство просвещения сообщили, что школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Отмечалось также, что аналогичное решение принято для Сахалина и Ульяновской области.
В воскресенье Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин.
29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.
Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме. Также в Москве с 5 октября закроются учреждения дополнительного образования.
За минувшие сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.