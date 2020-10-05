Путин поручил обеспечить детей доступом к широкополосному интернету

Доступ к широкополосному интернету для обучения детей нужно обеспечить уже в течение следующего года, заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно обеспечить доступ к широкополосному интернету. Это мы должны сделать в течение следующего года», – сказал Путин на встрече с учителями и студентами педагогических вузов, которую он провел в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Президент также заметил, что «как бы высокопарно ни звучало, но будущее страны создается молодежью».

«Качество молодежи, уровень подготовки молодежи зависит от школьного учителя, так что в значительной степени от вас зависит и будущее страны», – обратился глава государства к участникам встречи, добавив, что России нужно сильное, уважающее себя общество.

В связи с этим Путин отметил, что за неполный год действия программы «Земский учитель» в малые города, села, в том числе и Дальнего Востока, приехали работать более 1,5 тыс. учителей.

Он отметил, что полученный в период пандемии опыт в сфере образования нужно использовать для совершенствования системы.

Президент напомнил, что обычно в конце октября подводятся итоги всероссийского конкурса «Учитель года», однако сейчас по объективным причинам он состоится позже.

«Но считаю, что сегодня этого звания заслуживают все педагоги, которые трудились в условиях эпидемии. Это была особая нагрузка, повышенная нагрузка, мы это знаем хорошо. Но все получилось во многом благодаря вашим усилиям», – подчеркнул глава государства.

Также Путин призвал студентов старших курсов идти работать в школы. Он выразил уверенность, что студенты смогут найти общий язык со школьниками, завоевать авторитет и доверие, а также сами смогут поучиться у сильных наставников.

«Такая преемственность, взаимосвязь поколений обязательно послужат развитию всего российского образования», – добавил президент.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в период жестких ограничений из-за коронавируса «было очень сложно и школьникам, и родителям, и учителям».

«Но вы сработали на отлично, как одна команда», – сказал президент.

«В мире в целом проблемы сохранения уровня образования являются достаточно острыми, особенно в период пандемии. Генеральный секретарь ООН отмечал это и с тревогой говорил о снижении уровня образования во многих странах в связи с пандемией и ограничениями. А у нас этого не произошло», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив, что добрые воспоминания о любимых педагогах навсегда останутся в сердце каждого.